25 yaşındaki gencin boynu yamuldu! Sürekli telefon kullanımı boynunda ağır hasar oluşturdu: Düşük kafa sendromu ile Tıp literatürüne girdi…

Japonya’da yaşayan 25 yaşındaki bir genç, sürekli akıllı telefonuna bakmaktan kaynaklanan sağlık sorunuyla tıp dünyasında dikkat çekti.

“DÜŞÜK KAFA SENDROMU”

Günde saatlerce telefon ekranına eğilerek vakit geçiren genç, “Düşük Kafa Sendromu” teşhisiyle tıp literatürüne geçti. Dergide yayınlanan bir incelemede, bu vakanın akıllı telefon ve tablet gibi cihazların aşırı kullanımının insan bedeninde ciddi deformasyonlara yol açabileceği vurgulandı.

DURUŞ BOZUKLUĞU VE TOPLUMDAN UZAKLAŞMA

Uzmanlar, genç adamın ergenlik döneminde başlayan telefon bağımlılığının zamanla boynunda kalıcı bir deformasyona neden olduğunu belirtti. Günde birkaç saat telefonuna eğilerek vakit geçiren genç, bu alışkanlık nedeniyle toplumdan uzaklaştı ve okulda akran zorbalığına maruz kaldı.

Sonuç olarak okulu bırakan genç, zamanının çoğunu yalnız başına ekrana bakarak geçirdi. Bilim insanları, “Hastamız, sürekli telefon kullanımından dolayı hem fiziksel hem de sosyal sorunlar yaşadı” açıklamasında bulundu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Sürekli öne eğik duruş, genç adamın boynunda bir yumru oluşmasına ve çenesinin göğsüne değecek kadar yamulmasına neden oldu. 2023’te “dayanılamaz boyun ağrısı” ve yutkunma güçlüğü çeken hasta, hızlı bir kilo kaybı da yaşadı.

Yapılan tetkiklerde omurgasında ciddi hasar ve deformasyon tespit edilirken, boyun kaslarının işlevini yitirdiği belirlendi. Doktorlar, elle müdahale ve atel kullanımının yetersiz kalması üzerine cerrahi operasyona karar verdi.

AMELİYATLA İYİLEŞME SÜRECİ

Operasyonda hasarlı omurlar ve dokular çıkarılıp, boynu hizalamak için vida ve metal çubuklar yerleştirildi. Ameliyattan altı ay sonra hasta başını kaldırmaya başladı, bir yıl içinde ise hareket kabiliyeti ve duruşunda belirgin iyileşme gözlendi. Doktorlar, genç yaşta ortaya çıkan bu vakanın nadir olduğunu belirtirken, “Düşük Kafa Sendromu”nun akıllı telefon ve tablet kullanımına bağlı olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN UYARI

Bilim insanları, akıllı telefon ve tabletlerin yoğun kullanımının duruş bozukluklarına yol açabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, “İnsanlar cihazlarına sık ve uzun süre bakmaktan kaçınmalı. Bu alışkanlık, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olabilir” dedi.