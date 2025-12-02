HABER

Tatvan-Hizan yolunda beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Hizan istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Tatvan Hizan yolu Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tatvan’daki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tatvan-Hizan yolunda beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı 3Kaynak: İHA

Bitlis
