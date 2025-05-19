HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

25 yaşındaki İbrahim evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki İbrahim Solak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, ilk etapta Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenen 3 şüpheliyi ardından 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli isimlerinin Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu bildirildi.

25 yaşındaki İbrahim evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

Muğla'daki olay, dün gece, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MUGLA--EVINDE-TABANCAYLA-OLDURULDU-SEVG_720427_212991

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi.

Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MUGLA--EVINDE-TABANCAYLA-OLDURULDU-SEVG_720428_212991

Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi.

Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

MUGLA--EVINDE-TABANCAYLA-OLDURULDU-SEVG_720429_212991

Olaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan şüphelilerin Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahatsızlanan iki hastaya Sahil Güvenlik müdahalesiRahatsızlanan iki hastaya Sahil Güvenlik müdahalesi
Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...

Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

25 yaşında cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

25 yaşında cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.