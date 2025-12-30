HABER

25 yıl Eskişehir'i yönetmişti! Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, ardından CHP'de aktif siyaseti sürdüren Yılmaz Büyükerşen, siyaseti bıraktığını açıkladı. Büyükerşen, "Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum" dedi.

Eskişehir’de 25 yıl belediye başkanlığı yapan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP’den aday gösterilmeyen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (88), aktif siyasi bıraktığını açıkladı. Mihalıççık Belediyesi tarafından 'Onur Ödülü' verilen Prof. Dr. Büyükerşen, konuşmasında, “Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum” dedi.

Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Yunus Emre Onur Ödülleri’nde Yılmaz Büyükerşen, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

AKTİF SİYASETİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende ödülünü alan Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Büyükerşen, “Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'a ve organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum. Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında ömrümün kalan kısmını böyle tamamlama dileğimi beyan ediyorum” diye konuştu.

25 yıl Eskişehir i yönetmişti! Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı 1

CHP’DE GÖREV VERİLMİŞTİ

Eskişehir’de 25 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP’den aday gösterilmedi. Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce, seçimleri kazanarak kentin ilk kadın belediye başkanı olurken, Büyükerşen CHP’li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevine getirilmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

