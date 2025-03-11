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25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu öğrendi! Şimdi ise yeni bir iş arıyor...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
11.03.2025 18:07
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Ordu'da 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, domuz gribine yakalandıktan sonra alerji testi yaptırdı. Kovan, test sonucunda 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu öğrendi. "Yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.

25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu öğrendi! Şimdi ise yeni bir iş arıyor...

Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan (42), yakın bir tarihte de domuz gribine yakalandı. Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı. Test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu öğrenen Mevlüt Kovan, çok sevdiği ve 25 yıldır yaptığı mesleğini sağlığını bozduğu için bırakmayı düşünüyor.

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25 YILLIK MESLEĞİNE ALERJİSİ ÇIKTI!

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

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"YENİ BİR MESLEK ARAYIŞINDAYIM"

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, "23 Eylül 2024 yılında bir alerji testi yaptırdıktan sonra çiçekçilik hayatı bana hastalıklar getirdi, mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini öğrendim. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.

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Alerjinin kendisinde uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu kaydeden Kuvan, "Oksijen ve karbondioksit verdiği için bir hayli sorun yaşıyorum, sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum, ilca kullanıyorum, bu nedenle de mesleğini bırakmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
alerji Ordu
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