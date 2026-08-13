26 ilde 20 binden fazla katılımcıya soruldu! Haber takibinde en çok tercih edilen mecra "televizyon" oldu

RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması kapsamında, televizyon, internet, sosyal medya, radyo ve dijital yayın platformlarına ilişkin kullanım alışkanlıkları incelendi.

Araştırmaya göre, televizyon başında ortalama 3 saat 40 dakika vakit geçirildiği, televizyon kullanım oranının 15-24 yaş grubunda yüzde 68,1, 65 yaş ve üzeri grupta yüzde 91,4 olduğu belirlendi.

26 İLDE 20 BİNDEN FAZLA KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, AA muhabirine, Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2025" kapsamında 26 ilde 20 bin 200 katılımcıyla yüz yüze ve 4 dönem halinde yapılan çalışmaların sonuçlandığını söyledi.

Araştırmanın toplumun izleme alışkanlıklarını ölçme açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu aktaran Daniş, vatandaşların günlük medya kullanımında internetin ilk, televizyonun ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Daniş, aynı zamanda dijital medyanın yaygınlaşmasıyla dezenformasyonun daha fazla gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Televizyon, toplumumuzda haber alma kaynağı olarak birinci kaynak ve çok yüksek bir güvenilirliğin olduğunu ölçebilmek de bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Televizyonda ortalama 3 saat 40 dakika vakit geçirildiğini aktaran Daniş, "Bu araştırma, geleneksel medyanın, televizyon yayıncılığının halkın haber alma özgürlüğü açısından ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu, televizyon yayıncılığının sorumluluğunu bir kat daha artırmış oluyor." diye konuştu.

Daniş, RTÜK olarak geleneksel medyanın ve televizyon yayıncılığının desteklenmesi konusunda üstlerine düşeni yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Medyametre 2025 Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırmamıza göre;



Televizyon, güvenilir haber alma kaynakları arasında 1. sırada yer alıyor.



26 ilimizde, 20 bin 200 vatandaşımızla yüz yüze ve dört dönem hâlinde gerçekleştirdiğimiz araştırma, televizyonun toplumumuzun haber… pic.twitter.com/1Y5izysY8o — Mehmet DANİŞ (@Danis_Mehmet_) August 13, 2026

GELENEKSEL YAYINCILIK ÖNEMİNİ HALA KORUYOR

RTÜK Başkanı Daniş, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz RTÜK olarak medya okuryazarlığı çalışmalarımıza uzun yıllardan beri devam ediyoruz. Bunun yanında Akıllı İşaretler ile ailelerimize yardımcı olmak istiyoruz. Çocuk dostu yapımları desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel yayıncılığın önemini hala koruduğuna işaret eden Daniş, "İzleme alışkanlıklarının değiştiği bir alanda 3 saat 40 dakika gibi bir sürenin ailece yapılan bir etkinlik olması, çok daha güvenli bir şekilde denetlenebilmesi, denetlenebilir kanallarının bizim tarafımızdan daha etkin olarak kullanılabilmesi bunu daha da önemli hale getiriyor." dedi.

Çocukların ve gençlerin medyanın zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmaların aynı duyarlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:

"Özellikle ailelerimizle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Medya okuryazarlığı konferanslarımız, bilgilendirmelerimiz, seminerlerimiz oluyor. Burada hem öğretmenlerimizle hem ailelerimizle, okul aile birlikleriyle bir araya geliyoruz. Aynı zamanda da bizim bütün ulaşılabilir kanallarımızdan da, e-devlet kapısından bile medya okuryazarlığı konusundaki çalışmalarımıza vatandaşımız ulaşabiliyor."

KATILIMCILARIN YÜZDE 28,1'İ MEDYA KULLANIRKEN ZAMANI FARK ETMİYOR

Daniş, araştırmada katılımcıların yüzde 28,1'inin medya kullanımı sırasında farkında olmadan zaman geçirdiğini, bu oranın gençlerde daha yüksek seviyelere çıktığı bilgisini verdi.

15-24 yaş grubunun yüzde 42,6'sının, 25-34 yaş grubunun ise yüzde 35,2'sinin ekran karşısında geçirdiği zamanın farkına varmadığını aktaran Daniş, bu bulguların özellikle gençlerde medya kullanım süresinin kontrol edilmesinin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Daniş, gençlerin yüzde 20'sinin medya kullanımını azaltmayı düşündüğünü aktardı.

HABER TAKİBİNDE KATILIMCILARIN YÜZDE 88,9'U "TELEVİZYON"U TERCİH EDİYOR

Haber takibinde katılımcıların yüzde 88,9'unun televizyonu tercih ettiğine dikkati çeken Daniş, 15-24 yaş grubunda ise sosyal medyanın yüzde 83,2 ile ilk sırada, televizyonun yüzde 76 ile ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Çoklu medya kullanımının yüzde 33,3 olduğunu aktaran Daniş, bunun gençlerde daha yaygın olduğunu söyledi.

RTÜK Başkanı Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"İnternetin günlük kullanım süresinde ilk sıraya yerleşmesi, dijital platformların ve sosyal medyanın günlük yaşam içerisindeki önemini artırırken, televizyonun hala en yaygın kullanılan mecra olması toplum genelindeki erişimini ve güçlü konumunu koruduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle gençlerde sosyal medya ve dijital platformların daha fazla öne çıkması, kuşaklar arasında farklılaşan bir medya tüketim yapısına işaret etmektedir."

RADYO VE DİJİTAL MÜZİK DİNLEME SÜRELERİ ARTTI

Medyametre araştırmasının 2023, 2024 ve 2025 sonuçlarını da değerlendiren Daniş, radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinleme sürelerinde artış eğilimi görüldüğünü belirtti.

Daniş, radyo dinlediğini belirten katılımcıların günlük dinleme süresinin 2023'te 1 saat 21 dakika, 2024'te 1 saat 40 dakika, 2025'te ise 1 saat 43 dakika olarak ölçüldüğünü aktararak, yaş gruplarına göre radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinleme tercihlerinin de farklılaştığını söyledi.

İleri yaş gruplarının klasik radyoyu, daha genç yaş gruplarının ise araç radyosunu tercih ettiğini belirten Daniş, dinleyicilerin kendi zaman planlamalarına göre istedikleri içerikleri dinleyebilmesinin radyo dinleme alışkanlıklarını da dönüştürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Daniş, 2025 yılı araştırmasında müzik dinlemek için tercih edilen mecralar arasında dijital mecraların yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldığını bildirdi.

ARAŞTIRMADA MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER BULGULAR

Katılımcıların son bir ayda kullandıkları medya mecralarının yanı sıra farklı yaş gruplarındaki kullanım alışkanlıkları da incelendi. Televizyon kullanım oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 68,1 iken 65 yaş ve üzeri grupta yüzde 91,4'e yükseldi.

Gençlerde internet kullanım oranı yüzde 90,9, sosyal medya kullanım oranı yüzde 87, isteğe bağlı yayın platformlarını kullanma oranı ise yüzde 38,9 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 70,7'sinin ülke ve dünya gündemini takip ettiği araştırmada, medya kullanımını azaltmayı düşünenlerin yüzde 70,3'ünün ilk sırada sosyal medyayı tercih ettiği belirlendi.

Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması'na, RTÜK'ün internet adresinden ulaşılabiliyor.