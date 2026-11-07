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26 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! 86 şüpheli tutuklandı

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Doğukan Akbayır

Şanlıurfa merkezli 26 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlarda 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar (casino) platformlarına entegre internet siteleri üzerinden bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç sağladığı değerlendirilen suç yapılanması mercek altına alındı.

26 İLDE DEV OPERASYON: 86'SI TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde söz konusu yapılanmanın idari yönetim, pazarlama ve yazılım departmanları şeklinde organize olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda 3 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 92 şüpheli Şanlıurfa’ya getirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa yasa dışı bahis
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