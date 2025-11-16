2600 rakımlı bölgede karda mahsur kalan yolcuları belediye ekibi kurtardı

Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. 2600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesi güzergâhında seyreden iki yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine karla mücadele ekipleri, jandarma nezaretinde hızla bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ile yolu kardan temizleyerek, iki minibüsü güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda Durankaya yolu ve kayak merkezi bağlantısı tekrar ulaşıma açıldı.

Yolcular, ilk kar yağışında başarılı bir performans sergileyen karla mücadele ekibine teşekkür ederek, hızlı müdahalenin muhtemelen bir mağduriyeti önlediğini dile getirdiler.