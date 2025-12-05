HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ferdi Zeyrek davası başlıyor! 10 sanık ilk kez hakim karşısında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava başlıyor. 2'si tutuklu 10 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ferdi Zeyrek davası başlıyor! 10 sanık ilk kez hakim karşısında
Devrim Karadağ

Dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin site görevlileriyle, havuzun yapım ve denetim sürecinde görevli kişilerin yargılandığı dava başlıyor.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra vefat etti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.

15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G.'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

YETKİ OLMADAN TESİSATI YAPMIŞ

Sanıkların kusurlarına yer verilen iddianamede, tadilat ruhsatında "süs havuzu" olarak yer alan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen tutuklu sanık N.B.'nin gerekli projelendirme ve yetki belgeleri olmadığı halde tesisatı yaptığı öne sürüldü.

İddianamede sanığın ayrıca CE (sağlık ve güvenlik işareti) uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik tedbirleri almadığı ve elektrik panosunu yetkisiz şekilde monte ettiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede, elektrik motorunun bakımını yapan tutuklu sanık H.İ.'nin ise yetki belgesi olmadan pompayı söktüğü, motor tamirini teknik gerekleri gözetmeden gerçekleştirdiği, ıslak ortamda çalışacak pompayı gerekli izolasyonları sağlamadan hatalı şekilde montajladığı bilgisine yer verildi.

ARIZADAN HABERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddianamede tutuksuz sanıklar hakkında da iddialar yer aldı. Site görevlisi sanık A.S.'nin olay günü havuzun denge tankından su sızdığını ve makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde herhangi bir uyarı veya işaretleme yapmadığı, Ferdi ve Nurcan Zeyrek'i bilgilendirmediği, bu nedenle de kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranışta bulunduğu ifade edildi.

NTV'de yer lan habere göre; havuz bakımından sorumlu sanık Y.Ö.'nün havuz makineleri ile elektrik pano ve tesisatının işlevselliğini teknik gereklere uygun şekilde sağlamadığı anlatılan iddianamede, arızalı olduğu tespit edilen ekipmanı kapatmayan sanığın, havuzun kullanılmaması için gerekli tedbirleri almadığı ve kullanıcıları uyarmadığı kaydedildi.

ELEKTRİK DAĞITIM FİRMASINDAN GÖREVLİ DE SANIK

İddianamede elektrik dağıtım firması görevlisi M.E.'nin iç tesisat raporlarını usule uygunluğunu denetlemeden onayladığı, proje dışı yapılan havuz elektrik tesisatını sahada incelemediği ve enerji verilmesine izin vererek denetim görevinde zafiyet gösterdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca yapı denetim firmasında görevli mühendisler R.A., H.Ş. ile M.Ç.'nin havuzun ve makine dairesinin standartlara aykırı konumlandırılmasına rağmen bunu denetlemedikleri, elektrik ve mekanik tesisatı sahada incelemedikleri, eksiklikleri tespit ederek düzelttirmedikleri ve uygunluk raporlarını usule uygun şekilde hazırlamadıkları vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!
Komisyon toplantısında gündem olacak ‘örgüt üyeliği’ detayı! Ceza indirimi geliyorKomisyon toplantısında gündem olacak ‘örgüt üyeliği’ detayı! Ceza indirimi geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mahkeme Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.