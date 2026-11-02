HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

27 personel ilk yardım sertifikası aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara doğru ve zamanında müdahale edilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük ilk yardım eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitim sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 27 personel, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

27 personel ilk yardım sertifikası aldı

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi, 26-27 Ekim tarihlerinde kurum personelinin katılımıyla yapıldı. Eğitim süresince katılımcılara kaza, yaralanma ve ani sağlık sorunları gibi acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahale hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Programda ilk yardımın hayati önemi, olay yerinde doğru yaklaşım kuralları, acil durumlarda hareket tarzı ve hayat kurtarıcı müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı. İki günlük yoğun eğitimin ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 27 personel, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı. Bu eğitimle personelin muhtemel acil durumlarda bilinçli, soğukkanlı ve doğru müdahalede bulunabilecek bilgi ve becerilerle donatılması hedeflendi.

MEME KANSERİ FARKINDALIK EĞİTİMİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programda ayrıca Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi personeli tarafından meme kanseri farkındalık eğitimi de verildi. Söz konusu eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı önemi, düzenli kontrollerin yapılması ve hastalık konusunda toplumsal bilincin artırılmasının gerekliliği katılımcılara aktarıldı. Programın sonunda eğitim sürecine katkı ve destek sunan Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür edildi. Yetkililer, gerçekleştirilen bu tür kapsamlı çalışmalarla hem ilk yardım konusunda bilinçli personel sayısının artırılmasının hem de genel sağlık farkındalığının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahatlığı ertelemeyin! SKG Masaj Aleti'nin giyatı dipteRahatlığı ertelemeyin! SKG Masaj Aleti'nin giyatı dipte
Batman'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk yaralandıBatman'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk yaralandı

Anahtar Kelimeler:
antalya ilk yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.