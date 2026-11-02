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Zirai tohumlama dronu geliştirildi! İlk test uçuşu başarıyla tamamlandı

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı tarafından geliştirilen ve hem tohumlama hem de ilaçlama yapabilen dronun test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türkiye genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına dikkat çekerek, "İnşallah Türkiye genelinde fidan dikmediğimiz, ağaçlandırmadığımız hiçbir yerimiz kalmayacak." dedi.

Zirai tohumlama dronu geliştirildi! İlk test uçuşu başarıyla tamamlandı
Sariye Nur Dönmez

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı tarafından geliştirilen dron, gerçekleştirilen test uçuşunun ardından Tokat'ta tohumlama çalışmasında kullanıldı.

Show TV'de yayımlanan habere göre, teknoloji kulüplerinin çalışmaları kapsamında geliştirilen dron, tohumlama faaliyetlerinin yanı sıra ilaçlama amacıyla da kullanılabiliyor.

Zirai tohumlama dronu geliştirildi! İlk test uçuşu başarıyla tamamlandı 1

"PROJELERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeşil alanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinen Yıldırım, "Yeşil vatanımıza sahip çıkmak için teknoloji kulüplerimizin öncülüğünde projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirai tohumlama dronu geliştirildi! İlk test uçuşu başarıyla tamamlandı 2

"FİDAN DİKMEDİĞİMİZ HİÇBİR YERİMİZ KALMAYACAK"

Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Yiğit Yıldırım, "İnşallah Türkiye genelinde fidan dikmediğimiz, ağaçlandırmadığımız hiçbir yerimiz kalmayacak." dedi.

Zirai tohumlama dronu geliştirildi! İlk test uçuşu başarıyla tamamlandı 3

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÖNCÜLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalara da değinerek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde yeşil vatan konusundaki savunmamızdaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz." açıklamasında bulundu.

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dron ülkü ocakları
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