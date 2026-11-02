Zirai tohumlama dronu geliştirildi! İlk test uçuşu başarıyla tamamlandı

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı tarafından geliştirilen dron, gerçekleştirilen test uçuşunun ardından Tokat'ta tohumlama çalışmasında kullanıldı.
Show TV'de yayımlanan habere göre, teknoloji kulüplerinin çalışmaları kapsamında geliştirilen dron, tohumlama faaliyetlerinin yanı sıra ilaçlama amacıyla da kullanılabiliyor.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Tokat İl Başkanlığı Kızılelma Teknolojiler Kulübü tarafından tasarlanıp geliştirilen tohumlama dronu ülkemize, üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. 🇹🇷#Teknocak🚀 https://t.co/CSwszueXD3— Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (@mkyazicioglutr) November 2, 2026
Yeşil alanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinen Yıldırım, "Yeşil vatanımıza sahip çıkmak için teknoloji kulüplerimizin öncülüğünde projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Yiğit Yıldırım, "İnşallah Türkiye genelinde fidan dikmediğimiz, ağaçlandırmadığımız hiçbir yerimiz kalmayacak." dedi.
Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalara da değinerek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde yeşil vatan konusundaki savunmamızdaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz." açıklamasında bulundu.