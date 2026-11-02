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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.49'da gerçekleşen depremin yerin 9,07 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem!
Sariye Nur Dönmez

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Akdeniz'de saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Akdeniz de 5,1 büyüklüğünde deprem! 1

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 9,07 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4,9, derinliğini de 18 kilometre olarak açıkladı.

Akdeniz de 5,1 büyüklüğünde deprem! 2

AKDENİZ'DE GÜN İÇİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, bugün saat 11.59'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirmişti.

Girit Adası açıklarında kaydedilen sarsıntının yerin 23,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilmişti. AFAD ise aynı depremin büyüklüğünü 3,8, derinliğini de 13,64 kilometre olarak duyurmuştu.

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Muğla deprem afad
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