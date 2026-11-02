Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Akdeniz'de saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 9,07 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4,9, derinliğini de 18 kilometre olarak açıkladı.

AKDENİZ'DE GÜN İÇİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, bugün saat 11.59'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirmişti.

Girit Adası açıklarında kaydedilen sarsıntının yerin 23,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilmişti. AFAD ise aynı depremin büyüklüğünü 3,8, derinliğini de 13,64 kilometre olarak duyurmuştu.