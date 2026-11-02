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Yer: Zonguldak! Evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Yer: Zonguldak! Evinde ölü bulundu

Olay, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar, 3. kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Adnan Ertan’ın (66) cansız bedeniyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ertan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Zonguldak! Evinde ölü bulundu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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