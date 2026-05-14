27 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde hakkında ’Silahla Yağma’ suçundan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G. cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

