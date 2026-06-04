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286 yıla kadar hapsi istenmişti! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. Ersoy'un toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

286 yıla kadar hapsi istenmişti! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

286 yıla kadar hapsi istenmişti! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme 1

SAVCILIĞA İADE EDİLDİ

Ancak mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi.

286 yıla kadar hapsi istenmişti! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme 2

286 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy
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