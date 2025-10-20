HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo turnuvası gerçekleştirildi

Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Taekwondo Cumhuriyet Kupası düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo turnuvası gerçekleştirildi

Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Taekwondo Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva, 200’ün üzerinde sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.
Turnuvanın ilk gününde Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda; Antrenör Mert Asya Spor Kulübü birinci, Ejder Spor Kulübü ikinci, Diriliş Spor Kulübü üçüncü oldu. Minikler kategorisi müsabakalarının ardından; Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci, Mert Asya Spor Kulübü ikinci, Ejder Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.
Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde; Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekariya Arslantürk ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, dereceye giren kulüplere kupalarını takdim ederek sporcuları tebrik ettiler.
Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna düzenlenen bu anlamlı organizasyon, hem genç sporculara mücadele azmi kazandırdı hem de Düzce’de taekwondo sporunun gelişimine önemli katkı sağladı.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo turnuvası gerçekleştirildi 1Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa’da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiManisa’da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Duyarsız vatandaşlar uyarı tabelalarına aldırış etmediDuyarsız vatandaşlar uyarı tabelalarına aldırış etmedi

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.