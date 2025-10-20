HABER

29 Ekim öncesi öğrenciler ve öğretmenler için 1,5 günlük tatil müjdesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için hazırlanan Türkiye, öğrenciler ve öğretmenler için 1,5 günlük tatil ile bayram sevincini erken yaşamaya başlayacak. Tatil 28 Ekim öğleden sonra başlayacak.

29 Ekim öncesi öğrenciler ve öğretmenler için 1,5 günlük tatil müjdesi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde okullarda ve kamu kurumlarında yarım günlük tatil uygulaması, milyonlarca öğrenci ve öğretmeni sevindirdi.

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için sevindirici bir haber geldi. 28 Ekim öğleden sonra, saat 13.00 itibarıyla okullar ve kamu kurumları tatil edilecek. Bu karar, öğrencilere ve öğretmenlere 1,5 günlük bir tatil imkanı sunarak, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına daha rahat ve coşkulu bir şekilde katılmalarını sağlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
