29 Mayıs su kesintisi... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yaşanacak su kesintisine ilişkin açıklama geldi. Vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gidecek? sorusunun yanıtını ararken İSKİ vana yenileme sebebiyle Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu bazı mahallelerine su verilemeyeceğini duyurdu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar!
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