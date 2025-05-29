29 Mayıs su kesintisi... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu...

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yaşandı. İSKİ'nin ifadesine göre kesintiler öğlen saatlerinde sona erecek.

İşte ilçe ilçe suların geleceği saatler: