HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayrampaşa'da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde film gibi bir soygun olayı yaşandı. Bir otomobilin önünü kesen şüpheliler, araçtan yaklaşık 50 milyon liraya yakın para çaldı. 7 kilogram altın ve 35 bin euronun bulunduğu çanta ile kaçan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. 12 şüphelinin çaldıkları paralarla poz verdiği ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler!

Olay, 30 Eylül günü Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerine giden 3 şahsın içinde bulunduğu otomobil, 2 farklı araç tarafından zorla durduruldu.

Bayrampaşa da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler! 1

7 KİLO ALTIN VE 35 BİN EURO ÇALDILAR

Araçlardan inen 7 şüpheli, diğer araçta bulunan 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Şüpheliler ardından geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

Bayrampaşa da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler! 2

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saha araştırmaları ve teknik incelemelerle şüphelilerin izine kısa sürede ulaştı.

Bayrampaşa da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler! 3

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya karışan 7 şüpheliyle, olayla bağlantısı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler! 4

Yapılan aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Bayrampaşa da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler! 5

PARALARLA POZ VERMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin soygun için harekete geçtikleri sıradaki yazışmalarla, çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKINCI'dan MGK mühimmatı ile ilk atışta tam isabet!AKINCI'dan MGK mühimmatı ile ilk atışta tam isabet!
Mehmet Akif Ersoy: Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamam Mehmet Akif Ersoy: Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamam

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.