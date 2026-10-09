Bayrampaşa'da film gibi olay: 50 milyona yakın para çalıp böyle poz verdiler!

Olay, 30 Eylül günü Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerine giden 3 şahsın içinde bulunduğu otomobil, 2 farklı araç tarafından zorla durduruldu.

7 KİLO ALTIN VE 35 BİN EURO ÇALDILAR

Araçlardan inen 7 şüpheli, diğer araçta bulunan 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Şüpheliler ardından geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saha araştırmaları ve teknik incelemelerle şüphelilerin izine kısa sürede ulaştı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya karışan 7 şüpheliyle, olayla bağlantısı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

PARALARLA POZ VERMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin soygun için harekete geçtikleri sıradaki yazışmalarla, çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.