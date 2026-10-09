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Fon krizi eski AK Partili Mustafa Aksu'yu da vurmuş: "Çok rahatsızım; mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak"

Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon krizinden etkilendiği ortaya çıktı. Fonda yaklaşık olarak 100 milyon lirası kalan Aksu, "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak" dedi. Aksu ayrıca mal varlığının kaynağını da açıkladı. İşte tüm detaylar...

Fon krizi eski AK Partili Mustafa Aksu'yu da vurmuş: "Çok rahatsızım; mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği sermaye piyasasındaki fon kriziyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. AK Parti'de birçok görevde bulunan, Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun da fon krizinden etkilendiği aktarıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre Aksu, fon krizinde yaklaşık 100 milyon TL kaybetti. Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aksu ile arasındaki konuşmayı aktardı.

Fon krizi eski AK Partili Mustafa Aksu yu da vurmuş: "Çok rahatsızım; mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak" 1

"KENDİSİNİ ARADIM"

Terkoğlu, "AK Parti kulislerinde Aksu’nun fonda büyük miktarda parasının olduğu bilgisinin konuşulduğunu öğrenince kendisini aradım" dedi.

Fon krizi eski AK Partili Mustafa Aksu yu da vurmuş: "Çok rahatsızım; mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak" 2

"100 MİLYON LİRA MERTEBESİNDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Terkoğlu paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Aksu, Borsa’daki parasını likit fonlara aktardığını, 10 Eylül’de Tera’nın likit fonuna giriş yaptığını ancak çıkış yapamadığını söyledi. Kaybettiği parasının miktarını sorduğum Aksu, tam miktar vermedi. Ancak “100 milyon lira mertebesinde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

VARLIĞININ AİLESİNDEN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ: "BABAM 55 YILLIK SANAYİCİ"

Bu paranın kaynağını sorduğum Aksu, “babam 55 yıllık sanayici, ilk 500’ün içerisinde, vergi rekortmeni” ifadeleriyle varlığının aileden geldiğini anlattı.

"ÇOK RAHATSIZIM, MESELE 100 MİLYON DEĞİL KANDIRILMIŞ OLMAK"

Aksu, camiasında böyle bir şeyle karşılaştığı için üzgün olduğunu söyledi ve ekledi “çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak” dedi"

2003 yılında AK Parti'de siyasete başlayan Aksu, AK Parti Ankara İl Başkan yardımcılığı, Ekonomik İşler Başkanlığı, Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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Sermaye Piyasası borsa
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