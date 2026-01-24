HABER

3 aylık evliydi, intihar etti deniliyordu! Helin'in eşi cinayetten tutuklandı

Antalya'da, başından silahla vurulan eşi 24 yaşındaki Helin Kutlay'ı hastaneye götüren ve hayatına son vermek istediğini söyleyen İsmail K., çıkarıldığı mahkemece, 'kasten öldürmekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 aylık evliydi, intihar etti deniliyordu! Helin'in eşi cinayetten tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde, bir hafta önce bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 ay önce dünya evine giren Helin Kutlay (24), eşi İsmail K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gittikten sonra kendi evlerine döndüklerinde aralarında tartışma çıktı.

KOMŞULARI BİR EL SİLAH SESİ DUYDU

Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları, daire içerisinden bir el silah sesi duydu. Ardından kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek, kucağında bulunan Helin Kutlay'ı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesine götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HELİN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İsmail K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

