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3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!

Antalya’nın Kepez ilçesinde 26 yaşındaki Burcu Gezersoy, 38 yaşındaki dini nikahlı eşi Yılmaz Gündüz tarafından 17 bıçak darbesiyle katledilmişti. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Gündüz, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy'u öldüren Yılmaz Gündüz'e verilen ceza belli oldu.

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!

Antalya'da 10 yıldır dini nikahla yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren 38 yaşındaki Yılmaz Gündüz, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Korunç olay, 15 Ocak 2024'te saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla yaşadığı Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı.

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu! 1

Tartışma sırasında Yılmaz Gündüz, evde bulunan ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, Gezersoy’u kanlar içinde buldu.

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu! 2

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayıp, taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Yılmaz Gündüz tutuklandı. Yılmaz Gündüz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

'KAFAM GİDİP GELİYOR'

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu! 3

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Mahkeme başkanının sanığa ilk ifadelerini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Gündüz'ü 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

(DHA)

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