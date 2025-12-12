3. Dünya Kültürleri Festivali: Guinness Dünya rekoru kırıldı

‘En Çok Sayıda Ülkenin Ulusal Bayrakları ile Temsil Edildiği En Büyük Uluslararası Organizasyon’ kategorisinde Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi aday ilan edilen 3. Dünya Kültürleri Festivali halka açık ve tamamen ücretsiz etkinliklerden oluşuyor.

Festival programında 70’e yakın ülkeden geleneksel danslar, müzik dinletileri, geleneksel yemekler, kültürel söyleşiler ve ülkesel tanıtıcı videolar yer aldı.

"BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLER YER ALIYOR"

Festivalin açılış konuşmasın yapan Sirus Vakfı Başkanı Serap Gürkan Firdevsi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmenin mutluluk verici olduğunu ve bundan dolayı tüm ülkelere teşekkürlerini ileterek, "İlkinde 30, ikincisinde 55 ve bugün de 63 farklı büyükelçiyi stant ve sahne etkinlikleriyle ağırlıyoruz. Ben gösterilen bu itimat için çok teşekkür ediyorum. Bu hiç şüphesiz benim şahsım için çok büyük bir şeref ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Festivalimizin içeriğinde geleneksel danslar, geleneksel müzik dinletileri, geleneksel gastronomi workshopları, geleneksel kıyafetler gibi birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor ve bu etkinliklere güç vermek için yurt dışından ve yurt içinden katılan kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yıl festival sahnemizde Gürcistan’ı kendi Eurovision yarışmasında temsil eden grubu ağırlıyoruz. İtalya’dan gelen Perulu dostlarımız var. Hiç şüphesiz Birinci Dünya Kültürleri Festivali’nden bugüne daima bize fikirleriyle destek olan Dışişleri Bakanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımız her festivalimizde birbirinden güçlü etkinliklerle yanımızda oldular. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"İLK FESTİVALİMİZDE 30 BÜYÜKELÇİLİK YER ALDI"

Sirus Vakfı’nın geçmişte de bu tarz etkinliklerle kültür birliğine ev sahipliği yaptığını ifade eden Sirus Vakfı Başkanı Serap Gürkan Firdevsi, "Bugün 63 farklı ülkeyi temsil eden stant ve sahne etkinlikleriyle ağırlamanın gururunu yaşıyoruz ve bu haklı gururu bütün misafirlerimizle paylaşıyoruz. Sirüs Vakfı; kültür ve sanat alanında, aynı zamanda ekonomi alanında, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, büyükelçilerle organizasyonlar gerçekleştiren bir kurum. Bu üçüncü festivalimiz. İlk festivalimizde 30 büyükelçilik yer aldı. İkincisinde 55 büyükelçiyi misafir ettik ve bu yıl 63 büyükelçiyi misafir etmiş bulunuyoruz. Sirüs Vakfı; büyükelçilikler, uluslararası kurum ve kuruluşlarla kültür, sanat ve ekonomi alanında etkili ve çoklu işbirlikleri kurmak üzere yola çıkmış olan bir kurum. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için de bir birlik günü oldu. Sirüs Vakfı’nın da temel misyonu ve ruhunu yansıtıyor aslında. Ben inanıyorum ki bugün herhangi bir ülkenin standında küçük hatıra yaşayan bir çocuk, bir yetişkin olduğunda bile bugünleri muhakkak hatırlayacak ve kalbinde buna ilişkin bir hatırası olacak. Bizim sevgi ektiğimiz bu süreç, barış olarak geri dönecek" şeklinde konuştu.

"GÜRCİSTAN KÖKLÜ TARİHE SAHİPTİR"

Bu festivalde Gürcistan’ın geleneksel ürünlerini ve kültürünü tanıtmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçisi Archil Kalandia ise "Öncelikle bu güzel etkinliği organize eden herkese teşekkür ediyoruz. Gürcistan olarak ülkemizi tanıtma fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum. Bugün Gürcistan standında geleneksel Gürcü kıyafetleri, el yapımı eserler yer alıyor. Gürcistan aslında sanat ülkesi diyebiliriz. Gürcistan’a özel geleneksel hediyelik eşyalar sergilenmiştir. Gürcistan köklü tarihe sahiptir. Gürcistan olarak komşu ülkenin başkentinde kültürümüzü tanıtmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SAVAŞLAR BİTSİN"

Festivalde Ukrayna standında yer alan ve dünyaya barış mesajı veren Ankara Ukrayna Derneği Başkanı Irina Barktukov ise "Burada bulunmaktan mutluluk ve huzur duyuyoruz. Burada herkes bizi seviyor. Rusya burada yok. Bu bizim için önemli bir olay. Rusya her gün çocuklarımızı öldürüyor. Böyle büyük bir etkinlikte onlar yok ama bizim olmamız çok iyi. Savaşlar bitsin. 4 senedir her gün ölüm izliyoruz. Suriye, Filistin ve Ukrayna’da her gün çocukların ölümünü görüyoruz" cümlelerini kullandı.

"GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRMEYE ADAYIZ"

‘En Çok Sayıda Ülkenin Ulusal Bayrakları ile Temsil Edildiği En Büyük Uluslararası Organizasyon’ kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olduklarını ve bu durumdu tüm organizasyon ekibiyle birlikte başardıklarını ifade eden XRE Başkanı Gülşah Artukoğlu ise, "3. Dünya Kültürleri Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Burada 63 ülkenin büyükelçileri ile birlikte organizasyon yaptık. Amacımız kültürleri dünyaya tanıtmak. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye adayız. Festival güzel ve verimli geçiyor. Hepimiz sevgi, barış ve anlayış içinde yaşamak istiyoruz" cümlelerini kullandı.

