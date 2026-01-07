HABER

3 farklı partiden 4 isim! CHP listesinden Meclis'e girmişlerdi, bugün AK Parti'ye katılıyorlar

Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin AK Parti’ye geri döneceği iddiası Ankara kulislerinde konuşulurken; Temurci’nin süreci aracısız biçimde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürüttüğü iddia edildi. Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda yer alan Temurci, 19 Temmuz 2025 tarihinde partisinden istifa etmişti. Öte yandan bugün gerçekleşecek Grup Toplantısı'nda 3 farklı partiden 3 ismin daha AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Devrim Karadağ

Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı ve mevcut İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin AK Parti'ye döneceği iddiası gündem oldu. Temurci’nin, AK Parti’ye katılımı konusunda doğrudan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile irtibat kurduğu kulislerde konuşuluyor.

Selim Temurci, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. O gece ve sonrasındaki süreçte partinin İstanbul teşkilatının başında aktif rol oynadı.

3 farklı partiden 4 isim! CHP listesinden Meclis e girmişlerdi, bugün AK Parti ye katılıyorlar 1
Selim Temurci

GELECEK PARTİSİ'NİN KURUCULARINDANDI

2018 yılında İl Başkanlığı görevinden ayrılan Temurci, 12 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

CHP LİSTESİNDEN MECLİS'E GİRDİ

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde, Millet İttifakı bünyesinde yapılan iş birliği çerçevesinde CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

TEMMUZ AYINDA PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Temurci, Gelecek Partisi içindeki görüş ayrılıkları ve partinin izlediği muhalefet stratejisine yönelik eleştirileri sonrası partisinden istifa ederek bağımsız milletvekili oldu.

ERDOĞAN İLE DOĞRUDAN TEMAS

Halk Tv'de yer alan habere göre; Selim Temurci’nin AK Parti’ye geri dönüşü konusundaki süreç, diğer katılım sağlayan isimlerden farklı ilerledi. Temurci'nin AK Parti içerisindeki eski çalışma arkadaşları veya üst düzey yöneticiler yerine, süreci bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yürüttüğü ifade ediliyor.

3 farklı partiden 4 isim! CHP listesinden Meclis e girmişlerdi, bugün AK Parti ye katılıyorlar 2

"ERDOĞAN İÇİN ÖZEL AĞIRLIĞI VAR" İDDİASI

AK Parti çevrelerinde Temurci’nin, 15 Temmuz’daki duruşu ve teşkilat geçmişi nedeniyle Erdoğan nezdinde "özel bir ağırlığının" olduğu dile getiriliyor. Partililer, Erdoğan’ın Temurci’ye değer verdiğini ve ikili arasındaki diyaloğun zaman zaman sürdüğünü belirtiyor.

Temurci’nin AK Parti’ye bugün katılmasına "kesin" gözüyle bakılsa da, resmi duyuru yapılmadı.

3 İSİM DAHA BUGÜN AK PARTİ'YE KATILACAK

Öte yandan bugün gerçekleşecek Grup Toplantısı'nda 3 ismin daha AK Parti'ye katılması bekleniyor. Kulislere yansıyanlara göre Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi'nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun bugün AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

3 farklı partiden 4 isim! CHP listesinden Meclis e girmişlerdi, bugün AK Parti ye katılıyorlar 3

  • İsa Mesih Şahin-Hasan Ufuk Çakır-İrfan Karatutlu*

Üç milletvekilinin de son seçimlerde CHP listesinden Meclis'e girmiş olması dikkat çekti.

