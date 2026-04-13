3 farklı PlayStation 6 ihtimali ortaya çıktı: İşte fiyat tahminleri!

PlayStation 6 merakla bekleniyor. Ancak sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead'in (MLID) iddialara göre Sony, PlayStation 6 jenerasyonunda ikisi konsol ve biri de el konsolu olmak üzere üç farklı PlayStation 6 sistemi sunabilir.

İDDİA: PS6 LITE, PS6 VE PS6 EL KONSOLU YOLDA

Tweaktown'da yer alan habere göre, yeni tahminler, Sony'nin Xbox Series S'e benzeyen bir PS6 Lite modeli, tam donanımlı bir PS6 modeli ve güçlü bir el konsolu sunabileceğini gösteriyor.

PS6 Lite ve PS6 el konsolunun AMD'nin 3 nm Canis yonga setini kullanabileceği, neslin en güçlü modelinin ise AMD'nin yarı özel Orion APU'su tarafından destekleneceği düşünülen ana PlayStation 6 konsolu olacağı belirtiliyor.

İŞTE FİYAT TAHMİNLERİ

MLID'nin fiyatlandırma tahminleri ise şu şekilde:

PS6 Lite konsolu (Canis APU): 350 - 550 dolar

PS6 el konsolu (Canis APU): 500 - 700 dolar

PS6 (Orion APU): 700 - 1000 dolar

DİSKSİZ TASARIM İHTİMALİ

Orion destekli PlayStation 6 konsolunun yalnızca dijital ve diskli versiyon olmak üzere iki versiyonu olması ihtimaller dahilinde. Ancak Sony'nin tüm PlayStation 6 modellerini disksiz, tamamen dijital odaklı olarak piyasaya sürebileceği ve fiziksel oyun oynamak isteyenlerin ekstra bir disk sürücüsü satın almasının gerekebileceği belirtiliyor. Bunun ise cihazların maliyetlerini düşürebileceği ifade ediliyor.

EL KONSOLUNUN GÜCÜ NASIL OLACAK?

Öte yandan, PS6 el konsolunun Xbox Series S ve Nintendo Switch 2'den daha yetenekli, ancak PS5'ten daha az güçlü olduğuna inanılıyor. Ağustos 2025'te teknoloji uzmanı Kepler_L2, PS6 el konsolunun mevcut nesil PS5 konsolundan daha zayıf olacağından bahsetmişti. Kasım 2024'te ise Bloomberg'den Takashi Mochizuki, Sony'nin PS5 oyunlarını oynayabilen bir PlayStation el konsolunun prototipini oluşturduğunu bildirmişti.