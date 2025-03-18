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  4. 3 farklı yerde 4 kez hırsızlık yapmış! Bolu'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

3 farklı yerde 4 kez hırsızlık yapmış! Bolu'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 13:02
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Bolu'da 3 farklı mahalleden 4 motosikleti çalan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

3 farklı yerde 4 kez hırsızlık yapmış! Bolu'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 3 farklı mahalleden 4 vatandaşın motosikleti çalındı. Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı mahallede titizlikle çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızı 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu hırsızlık motosiklet
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