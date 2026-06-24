HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

İçerik devam ediyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirmişti. 22, 23 ve 19 yaşındaki 3 gencin öldüğü kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kazadan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın 'Gözleri Karadeniz' dizisinde rol aldığı öğrenildi.

Korkunç kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin’den Rize yönüne giden Selinay Saral’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti.

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 1

KAN DONDURAN KAZA

Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik’in (37) kullandığı minibüs de 2 otomobile çarptı.

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 3

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 4

DİZİDE ROL ALMIŞ

Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 5

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 6

3 genç kız hayattan kopmuştu: Rize deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa ettiKeşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
İsrailli bakandan ABD'ye İran uyarısı: "Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz"İsrailli bakandan ABD'ye İran uyarısı: "Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz"

Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.