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Yeni Zelanda'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

Yeni Zelanda, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova hükümetiyle bağlantılı 33 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yeni Zelanda'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığından, Rusya'ya yönelik alınan yeni yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

"ASLA SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANILMAMALILAR"

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı destekledikleri" gerekçesiyle 33 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yaptırımların özellikle "siber aktörler ve Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesi ve kaçırılmasıyla bağlantılı kişilere" odaklandığı vurgulandı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da "Çocuklar asla savaş aracı olarak kullanılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımlar, Moskova hükümetine karşı uygulanan 36'ncı tur yaptırımlar oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Yeni Zelanda
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