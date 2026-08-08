18 kişinin öldüğü kazada baş şüpheliydi! 8 yıl sonra yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüpheli olarak aranan Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen Y.Ö.’nün, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Silifke ilçe merkezinde olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., gözaltına alındı. Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır