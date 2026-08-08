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18 kişinin öldüğü kazada baş şüpheliydi! 8 yıl sonra yakalandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi 8 yıl sonra yakalandı. 21 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö. Mersin'de gözaltına alındı.

18 kişinin öldüğü kazada baş şüpheliydi! 8 yıl sonra yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüpheli olarak aranan Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

18 kişinin öldüğü kazada baş şüpheliydi! 8 yıl sonra yakalandı 1

YAKALANDI

Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen Y.Ö.’nün, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Silifke ilçe merkezinde olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., gözaltına alındı. Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

18 kişinin öldüğü kazada baş şüpheliydi! 8 yıl sonra yakalandı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Ermenek
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