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Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç kırsalında meydana geldi.

Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı 1

Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı 2

Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı 3

Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı 4

Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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