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Teflon tartışması yeniden! Uzman isimden ezberbozan çıkış: "Kanser yapmaz"

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, çizik teflon tavaların kanser yaptığı iddiasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 'Çizik teflon tava kanser yapmaz' sözleriyle tartışmaya yeni bir boyut kazandıran Dizdar, "Teflon vücutta parçalanmaz, vücudun biyolojik sistemiyle bir etkileşimi yok." dedi.

Teflon tartışması yeniden! Uzman isimden ezberbozan çıkış: "Kanser yapmaz"
Doğukan Akbayır

Çizilen teflon tava ve tencerelerin sağlığa olan zararları hakkında yıllardır süregelen bir tartışma var. Çizik ürünlerin kanser yaptığına ilişkin tartışmayla ilgili Doç. Dr. Dizdar'dan da açıklama geldi. İşte tüm detaylar!

Teflon tartışması yeniden! Uzman isimden ezberbozan çıkış: "Kanser yapmaz" 1

"BİYOLOJİK SİSTEMLE BİR ETKİLEŞİMİ YOK"

Dizdar ise yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Teflon daha çok yapışmazlık özelliği nedeniyle bir şeye yapışmayan bir şeyin bir şeye bulaşma ihtimali de yok. Yapışmıyor ki zaten. Çizildi üstü ve buradan 'teflon yedim ben' diye düşünürseniz, o teflon vücuda emilmez. Teflon vücutta parçalanmaz, vücudun biyolojik sistemiyle bir etkileşimi yok.

Teflon tartışması yeniden! Uzman isimden ezberbozan çıkış: "Kanser yapmaz" 2

"BU GENEL PRENSİPTİR"

Eğer çok kaliteli mal üretirseniz batarsınız, bu genel prensiptir. Hiç çizilmeyen tava üretirseniz bir daha kimse almaz. Dolayısıyla insanların aklında soru işareti yaratılan bir mal üreteceksiniz ki atsınlar ve yenisini alsınlar.

Teflon tartışması yeniden! Uzman isimden ezberbozan çıkış: "Kanser yapmaz" 3

AŞIRI KIZDIRIRSANIZ...

Aşırı miktarda kızdırmaya çalışırsanız 'üzerine eti koyacağım ve mühürleyeceğim ben' derseniz, bu gaz bırakır. Bu, Amerika'da evcil kuş ölümlerinin birinci sırada nedeni olarak makalelerde söyleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
teflon tava
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