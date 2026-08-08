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Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Sultandağı ilçesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı kontrollerde, sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada araçta bulunan diğer yolcular C.A. ile 8 yaşındaki D.A. ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralılar AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.A. ve M.A.’nın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 1

Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 2

Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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