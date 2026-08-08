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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
Recep Demircan

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de yer aldığı 10'u tutuklanmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İZMİR İLİ MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Menderes Belediyesi
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