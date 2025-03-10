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  4. 3 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Acı gerçek kapının ardında ortaya çıktı

3 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Acı gerçek kapının ardında ortaya çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 16:19
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

3 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Acı gerçek kapının ardında ortaya çıktı

Olay Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi’nde bulunan Başak Apartmanında meydana geldi. 83 yaşındaki Sabri Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kapının açılamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye yardımıyla apartmanın ikinci katındaki eve giren polis ekipleri, Şenses’i hareketsiz halde buldu.

MORGA KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Şenses’in cenazesi otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt İtfaiye ölü
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