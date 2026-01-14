HABER

3 gündür sürüyor: Köy hareket ediyor! Her gece nöbetteler

Her şey kar sularının erimesiyle gerçekleşti. Bartın'ın merkeze bağlı Aşağıdere köyünde yaşanan heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluşmasına sebep oldu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı. 3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığı belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta eğimli ve yamaç bölgedeki 98 hanenin bulunduğu 550 nüfuslu Aşağıdere köyünde, geçen cumartesi günü karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Köy meydanından geçen yol ile 16 evin kolonlarında, iç kısımlarında çatlaklar oluştu. Evlerde kaymalar yaşandı. Muhtar Zafer Aydın'ın ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köye gelip inceleme yaptı. 3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığı belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını belirtti.

'TEHLİKE ALTINDAYIZ'

Köy muhtarı Zafer Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü belirterek, “Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'RİSK ALTINDAYIZ'

Evinde çatlaklar oluşan köylülerden Talat Göktepe (62), "Dün gece evden bir gümleme geldi. 'Eyvah' dedim, 'Gidiyoruz'. Büyük risk altındayız, çok korkuyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yolumuzda ve evimizdeki çatlaklar 2 gün önce oluştu. Yol yukarıdan bastığı için 70-80 santim yukarıya kalktı, çok korktuk" dedi.

'ARTIK GECELERİ UYUYAMIYORUZ'

Evinin büyük kısmında çatlaklar oluşan köylülerden Necati Çeliktaş (50) ise "Geçmişte köyümüzde yaşanan heyelanlar nedeniyle bazı evlerimiz hasar gördü. Aynı durumu yeniden yaşama başladık. Hepimiz diken üzerindeyiz. 15 hanede yaşayan insanlar artık gece uyuyamıyor. Herkes nöbet tutuyor. Son günlerde yaşanan kaymalar nedeniyle ben evimin önünü tanıyamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bartın köy hareket
En Çok Aranan Haberler

