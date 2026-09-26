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3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza, ardından karı kocanın beklediği otobüs durağına çarptığı feci kazada görgü tanıkları o anları anlattı.

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza, ardından karı kocanın beklediği otobüs durağına çarptığı feci kazada görgü tanıkları o anları anlattı. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı ve parçalanan otomobil sürücüsünün araçtan yürüyerek indiği o anlar güvenlik kameralarına da an be an yansıdı. Görgü tanıkları kazanın yaşandığı bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Ö.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız ağır yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki otobüs durağına daldı.Kazada, durakta bekleyen F.K. ve eşi B.A.K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"KAZA YERİNE GELDİM, SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Kazanın ardından olay yerine gelen çevre esnafından Şakir Yılmaz, yaşananları anlattı. Büyük bir ses duyduğunu belirten Yılmaz, "Ben patırtıyı duydum. Kaza yerine geldim, savaş alanı gibiydi. Durakta iki tane yaralı vardı. Araba çarpmasından değil de duraktaki camların patlamasından dolayı iki yaralı vardı. Durağın karşısında kız çocuğu yatıyordu, onu gördüm" dedi.

"HEMEN HEMEN HER SENE 5-6 KİŞİYİ BURADA KAYBEDİYORUZ"

Bölgede 8 yıldır esnaflık yaptığını belirten bir başka görgü tanığı ise kazanın ardından yaşananları ve bölgedeki trafik sorununu anlattı. Kazanın meydana geldiği sırada iş yerinde bulunduğunu ifade eden esnaf Selçuk Sarı "Dün saat 15.00 civarında içeride oturuyorduk, işlerimizle ilgilenirken büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımız zaman durağa bir aracın girmiş olduğunu gördük. Koşarak hemen hem 112’yi aradık hem de olay yerine gittik. Yolun ortasında bir bayan arkadaşımızın yattığını gördük. Durağın içinde de karı koca yaşlı iki kişinin çeşitli yerlerinden kan geldiğini gördük" diye konuştu. Yerde yatan genç kadının nabzını kontrol ettiğini belirten esnaf, "Yerde uzanan bayan arkadaşın nabzı 75 civarındaydı ancak açık bir yarası görünmüyordu. Yaşlı çiftin ise cam kırılmalarından dolayı kafalarının ve vücutlarının çeşitli yerlerinde sürekli kanamalar vardı" ifadelerini kullandı.

Bölgede daha önce yaya geçidi tabelası ve yol çizgilerinin bulunduğunu ancak bu yıl kaldırıldığını öne süren esnaf, geçidin kapatılmadığını ve yayaların burayı kullanmaya devam ettiğini söyledi. Bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirten esnaf, "Ortalama 8 yıldır hemen hemen her sene 5-6 kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya başka bir önlem alınmıyor. Araçlar hızlı geçiyor, yol kurallarına kimse uymuyor. Yaya geçidi olmadığı için ama geçit olduğu için herkes buradan geçtiğinden sürekli, hemen hemen haftalık veya 15 günde bir kaza oluyor. Bazen de 45 günde bir insan kaybediyoruz. Yetkililerin gereken tedbirleri ve önlemleri almasını istiyoruz" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan genç kızın aracı fark ederek geri dönmeye çalıştığı, otomobilin genç kıza çarptıktan sonra kontrolden çıkarak otobüs durağına daldığı anlar yer aldı. Kazanan ardından otomobilin direksiyonundan yürüyerek inen sürücü de kayıtlara girdi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 1

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 2

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 3

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 4

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 5

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 6

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 7

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 8

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 9

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 10

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 11

3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi 12


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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