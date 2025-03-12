3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Olay, Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Sokak’ta meydana geldi. Rukiye Çetin (52) yürüyerek evine döndüğü sırada mandıradan çıkıp gelen 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı ve düşürdüğü Çetin’i çevredeki bir vatandaş kurtardı. Yaralanan Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ bacağı kırılan ve yaralarına dikiş atılan Çetin tedaviye alındı.

"BACAĞIMDAN, BELİMDEN ISIRDILAR"

Çetin, "Yürüyüş yaparken 3 köpek bana saldırdı. Bacağımdan, belimden ısırdılar. Kollarımdan tutup sürüklediler beni. Orada bir ağabey kurtardı. O yetişmeseydi parçalayacaklardı beni’’ dedi. Oğlunun haber vermesiyle eşine köpeklerin saldırdığını öğrenip hastaneye gelen Şenol Çetin ise, ’’Oturduğum mahalledeki mandıranın köpekleri saldırmış. Bacağında kırık var. Et parçaları koparmışlar. Ameliyat olacak’’ diye konuştu. Çetin, mandıranın sahibi hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır