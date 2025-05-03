3 Mayıs cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması beklenmektedir. 4 Mayıs Pazar günü sıcaklığın 19°C'ye, 5 Mayıs Pazartesi günü ise 22°C'ye ulaşması tahmin edilmektedir. 6 Mayıs Salı günü sıcaklığın 24°C'ye, 7 Mayıs Çarşamba günü ise 26°C'ye yükselebileceği öngörülmektedir. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır.

7 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle bu gün dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise hava koşullarının daha stabil olması beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler bulundurmanızda fayda vardır.

Konya'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü serin ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında artış ve güneşli koşullar öngörülmektedir. 7 Mayıs'ta olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, sağlık ve konfor açısından önemlidir.