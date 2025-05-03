3 Mayıs cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 9°C civarında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli karışımı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 10°C düzeyindedir. 6 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 10°C dolaylarında olacaktır. 7 Mayıs Çarşamba günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 11°C civarındadır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu nedenle güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Bölgede yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönemdir.

Malatya'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 23.9°C, gece ise 12.5°C civarındadır. Bu durum, bölgenin bahar aylarında ılıman ve keyifli bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Malatya'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz. Hafif bir ceket veya hırka ile güneş koruyucu kullanarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.