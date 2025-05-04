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3 milyon 619 bin araçta denetim; 496 bin araca/sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 aracın denetlendiğini belirterek, 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

3 milyon 619 bin araçta denetim; 496 bin araca/sürücüye ceza

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı. Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımında ayrıca, 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimi verilerine yer veren Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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