3 şehirde dev uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon adet hap üretilebilecek 426 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini ve 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince başarılı bir operasyona daha imza atıldığını belirtti.

1 MİLYON 913 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP...

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap üretimine olanak sağlayacak 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Uyuşturucunun toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve bu tür operasyonlarla uyuşturucu arzının engellendiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen emniyet güçlerini tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

