HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Komisyon toplantısında gündem olacak ‘örgüt üyeliği’ detayı! Ceza indirimi geliyor

AK Parti, MHP ve DEM Parti milletvekillerinin İmralı ziyaretinin ardından gözler komisyonda yaşanacak yeni gelişmelere çevrilmişti. İmralı’ya gerçekleştirilen ziyaret ve rapor hazırlığı gündemiyle toplanan komisyonda dikkat çeken öneriler yer aldı. İddiaya göre AK Parti’nin önerilerini içeren ‘örgüt üyeliği’ ile ilgili de önemli bir detay yer aldı. Buna göre; “Örgüt üyeliği suçu olacak ancak suça karışmamışsa örgüt feshedildiği için kişinin suçu düşecek.”

Komisyon toplantısında gündem olacak ‘örgüt üyeliği’ detayı! Ceza indirimi geliyor

İmralı’daki son görüşmenin ardından ilk komisyon toplantısı gerçekleşti. Toplantının ilk oturumunda komisyon üyesi siyasi partiler, süreç ile ilgili hazırlanacak rapor ve yöntemine ilişkin önerilerini dile getirdi. İkinci oturumda ise, İmralı Adası’na yapılan ziyarete ilişkin bilgi verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti’nin önerilerini içeren raporunun 50 sayfa ve 9 bölümden oluştuğunu söyledi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAKİ ÖNEMLİ DETAY

Türkiye gazetesinin haberine göre; ‘örgüt üyeliği’ suçu olacak ancak suça karışmamışsa örgüt feshedildiği için kişinin suçu düşecek. Yine, hüküm giymiş ise örgüt kendini feshettiği için kişinin suçu düşecek. Ayrıca örgüte yardım etmişse örgüt kendini feshettiği için suç düşecek. Ancak kişiler için 5 yıllık adli takip şartı getirilecek. Kişi, terör faaliyetinde bulunmuş ancak Türkiye dışında ise ülkeye dönmesi hâlinde TCK’dan yargılanacak. Ancak fesih nedeniyle cezai indirim hakkına sahip olacak. Örgütün kendini feshetmesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek cezai indirimler uygulanacak.

Komisyon toplantısında gündem olacak ‘örgüt üyeliği’ detayı! Ceza indirimi geliyor 1

KAYYUM UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Raporda ayrıca terör faaliyeti nedeniyle kayyum atanan belediyelerde örgütün kendini feshetmesi nedeniyle uygulamanın kaldırılabileceği görüşü yer aldı.

116 SAYFALIK RAPOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da parti grubu olarak 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını belirterek, yasal düzenlemenin yapılması için örgütün ve bağlı kuruluşların hangi ad altında olursa olsun derhal dağıtılması önemli. Yetkili merciler, örgütün fiilî varlığını sona erdirdiğini ilan etmeli” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!
Ferdi Zeyrek davası başlıyor! 10 sanık ilk kez hakim karşısındaFerdi Zeyrek davası başlıyor! 10 sanık ilk kez hakim karşısında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası komisyon ak parti örgüt toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.