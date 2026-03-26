3 yaşındaki çocuğun yaktığı battaniye yangına yol açtı: 3 kişi dumandan etkilendi

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 3 yaşındaki bir çocuğun çakmakla battaniyeyi yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ev içerisinde paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır