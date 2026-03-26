HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

3 yaşındaki çocuğun yaktığı battaniye yangına yol açtı: 3 kişi dumandan etkilendi

Samsun’da üç yaşındaki çocuğun battaniyeyi yakması sonucu evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 3 yaşındaki bir çocuğun çakmakla battaniyeyi yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ev içerisinde paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.