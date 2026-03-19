3 yıldır aranan hükümlü Çorlu’da yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Çorlu’da yakalandı.

3 yıldır aranan hükümlü Çorlu’da yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince nitelikli aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Çorlu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden 18 Mart 2026 tarihinde Ergene ve Çorlu ilçelerinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır aranan N.C. (53) isimli şahıs Çorlu ilçesindeki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kartepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA

