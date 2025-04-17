30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

MYNET ÖZEL Ersel Yıldırım| Şanlıurfa'nın son belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül döneminde disiplinsizlik, iş bilmezlik, israf hatta yolsuzluk iddialarının olduğunun altını çizen Kasım Gülpınar; belediyedeki yolsuzlukla alakalı belgeleri resmi makamlara ilettiklerini de aktardı. Çıkışlarıyla gündem yaratan Kasım Gülpınar, “Global belediye başkanlığı konusunda mütevazı olamam yarışan varsa yarışırım” dedi.

Şanlıurfa özellikle Göbeklitepe’den sonra turizm açısından çok önemli bir destinasyon oldu. AK Parti’nin kalesi olarak görülen bu şehri AK Parti’nin elinden aldınız. Bu çok zor bir iş, halktan yoğun tevazu gördünüz. Seçildiğiniz günden bu yana ne umdunuz ne buldunuz?

"Biz bir beklentiyle buraya gelmedik. Vatandaşın bir beklentisi vardı. Vatandaş AK Parti’ye kızdığı için küstüğü için ben gelmedim vatandaş benim gelmemi istediği için geldim. Ben zaten AK Parti’deydim. Vatandaşın gözünde AK Parti’ye karşı bir hareket yoktu. Yerel halk beni istediğinde ben zaten AK Parti’deydim ama AK Parti burada yanlış bir süreç yönetti. Vatandaşın talebi belli istediği kişi belliydi, bize başka seçenek bırakmadılar.

"YOLSUZLUK İDDİALARINI HUKUKİ MERCİLERLE PAYLAŞTIK"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde geldiğimde ne bulduk? Başıbozukluk, düzensizlik, harcamaların fazlalığı, israf yer yer yolsuzluk iddiaları... Karşımızda bunlar vardı. Biz tabi ki bu yolsuzluk iddialarını ilgili hukuki mercilere ilettik. Vatandaşın beklentilerine yanıt veriyoruz, ciddi mesafe aldık.

Ayağı yere basan projeler yapıyoruz, laf olsun diye iş yapmıyoruz. Şuraya bir bina koyalım gerisi önemli değil demiyoruz. Yaptığımız projelerde iddialıyız. Sadece büyükşehirler arasında değil belediyeler arasında bire ikiye girecek projelerimiz var arkasını da getireceğiz.

"EN GLOBAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONUSUNDA MÜTEVAZI OLMAM, YARIŞACAK BİRİSİ VARSA YARIŞIRIM"

Bir hafta sonra uluslararası bir iş adamları derneği en global belediye başkanı sıfatıyla bir ödül takdim edecek. Bu konuda mütevazı olmam, tevazu da yapmam. Çok da iddialıyım. Dil işine girmeyelim ama sordunuz diye yanıtlıyorum, 5 dil biliyorum. En başarılı belediye başkanı konusu manipüle edilmeye açık taraftarlarınız oy verebilir ama en global belediye başkanı konusu çok net, ben burada iddialıyım. Kim varsa kendisini değerlendiren yarışabiliriz, çok da güzel bir yarış olur.

URFA, KANSAS’I GERİDE BIRAKTI!

Şanlıurfa, UNESCO dünya müzik şehirleri unvanına sahip şehirlerden biri. Türkiye’de bir Kırşehir bir de Şanlıurfa bu unvana sahip. Dünya müzik şehirlerinin bir araya geldiği senelik toplantılar oluyor. Olimpiyat seçmesi gibi düşünün, siz aday oluyorsunuz. Biz de göreve başlar başlamaz Portekiz’de yapılan toplantıda “2026’da bu toplantıyı Urfa’da yapmak istiyoruz” dedik.

Kansas City, Belfast ve Da Lat ile yarıştık. 2026’da bu toplantı Şanlıurfa’da yapılacak. Bu muazzam bir şey. UNESCO’nun unvanlı şehirler arasında bu çapta bir organizasyon yapmak müthiş bir durum. Bu parayla satın alınamayacak bir PR. 100’e yakın şehir Urfa’da temsil edilecek. 2026 Ekim’deki bu organizasyonda kültürümüzü, müziğimizi, lezzetlerimizi tanıtacağız.

Bütün dünyaya Urfa’yı tanıtacağız. Buraya gelecek belediye başkanlarının birçoğu değil Urfa’yı Türkiye’yi bile henüz görmemişler, bu atmosfer onları çok etkileyecek.

İkili ilişkilerin getirdiği bir durum bu, ben senelerce vekillik yaptım. 7,5 sene AB uyum komisyonu başkanlığı yaptım, tarihte en uzun süre uyum komsiyonu başkanlığı yapan milletvekiliyim. Bu toplantıyı bileğimizin hakkıyla Urfa’ya aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de temasa geçtik, onlar da hükümet de bunu çok önemsiyor. Manevi anlamda onların da desteği olacak bizim maddi beklentimiz yok. Biz burada Türkiye’yi tanıtacağız.

Bu arada da uyuşturucuyla mücadelede en başarılı belediye de biziz. Bu konuda bir numaradayız. İddialıyım.

Uzun süre AK Parti’de siyaset yaptınız, Sayın Cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptınız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yeniden Refah Partisi’nden istifa edince bakanlık için adınız geçti AK Parti’ye tekrar geri döneceğiniz konuşuldu. Genel başkan yardımcılığı konusunda yine adınız geçti. Bu konular hakkında ne söylemek istersiniz sayın başkan?

Ben siyasette hiçbir zaman kariyer planlaması yapmadım. Hedefim çocukluktan beri milletvekili olmaktı. Vekil olduktan sonra bakanlık hayali kurdum mu kurdum. Çünkü vekillik ricacılık makamı, icra makamı değil. 2018’de son seçimimdi son kez vekil oldum. 2023 seçimlerinde de adaylık müracaatı yapmadım.

Kariyer planlaması yapmak uygun değil, milletvekili dedim bakanlık dedim hiçbir zaman belediye başkanlığı aklımda yoktu. Ben 4-5 yaşından beri siyasete meraklıyım. Bana belediye başkanlığını yakıştıran arkadaşlara gönül koydum. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Büyük konuşmamak lazım.

BAŞKAN GÜLPINAR: "BUGÜN BU KOLTUKTAYIZ, YARIN NE OLUR BELLİ OLMAZ"

Kariyer planlamasını sizden hariç yapan bir kudret var. Bugün bu koltuktayız. Yarın ne olur belli olmaz. Benim fıtratım şu aldığım görevde en iyisini yapmak için gayret ediyorum. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre, Süleyman Demirel’in meşhur sözü…

Şartlar ne olur ne getirir ancak Allah bilir! Acele etmemek lazım. Farklı bir yol da izleyebilirdik. Bir şey talep edelim de diyebilirdik halk bizi seçtiği için onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bakacağız. Ne olur ne biter, siyaset nereye evrilir tahmin etmek zor. Onlar ilerleyen zamanların konuşulacak konuları…"