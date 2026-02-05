30 euro limitinin kaldırılması sonrası dikkat çeken site! "Kazıksepeti.com" sosyal medyada gündem oldu

Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan vergisiz alışveriş dönemi Ocak ayının başında alınan kararla sona ermişti. Önceden uygulanan 30 euroya kadar vergisiz alışveriş döneminin sona ermesi kamuoyunda tepkilere neden olurken, sosyal medyada yeni bir internet sitesi gündem oldu: "Kazıksepeti.com"

HEM TÜRKİYE FİYATINI HEM DE YURT DIŞI FİYATINI GÖRMEK MÜMKÜN

Hürriyet Partisi tarafından hayata geçirilen site, vatandaşların gönderdiği ürünlerin Türkiye'deki satış fiyatı ile yurt dışındaki fiyatını yan yana koyarak aradaki farkı yüzdesel olarak hesaplıyor. Sitede halihazırda elektronik, giyim, kozmetik ve spor gibi çok sayıda kategoride ürün bulunuyor.

Örneğin, sitedeki bir kulaklık içeriğini ele alalım. Burada söz konusu kulaklığın Türkiye fiyatının 24.976 TL, yurt dışı fiyatının ise 5.874 TL olduğu bilgisine yer verilmiş. Buna ek olarak, kulaklığın Türkiye fiyatı ile yurt dışı fiyatı arasındaki farkın 19.102 TL olduğu gösterilerek "%325 daha pahalı" hesabı yapılmış.

NASIL ÇALIŞIYOR?

"Kazıksepeti.com"un "Hakkında" bölümünde yer alan bilgilere göre internet sitesi şu şekilde çalışıyor:

Kullanıcılar, Türkiye'de pahalı buldukları ürünleri yurt dışı fiyatlarıyla birlikte gönderiyor.

Gönderilen ürünler bir ekip tarafından doğrulanıyor.

Onaylanan ürünler sitede yayınlanıyor.

Fiyat farkları yüzdesel olarak hesaplanıp gösteriliyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Ekşi Sözlük gibi platformlarda paylaşılan site, sosyal medyada gündem oldu.