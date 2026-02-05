HABER

OpenAI'ın yeni platformu 'Frontier' duyuruldu: İşte özellikleri

OpenAI, Frontier adında yeni bir kurumsal platform duyurdu. Şirket, Frontier'ın ChatGPT Enterprise dahil olmak üzere OpenAI'ın mevcut iş çözümleriyle uyumlu çalıştığını belirtti.

Enes Çırtlık

OpenAI, daha fazla ticari müşteri kazanma çabalarının en son adımı olarak Frontier adlı yeni kurumsal platformunu duyurdu.

OPENAI FRONTIER NE İŞE YARIYOR?

CNBC'de yer alan habere göre, Frontier, bir organizasyon içindeki sistemleri ve verileri birbirine bağlayan bir zeka katmanı görevi görüyor. OpenAI, platformun şirketlerin kullanıcı adına görevleri bağımsız olarak tamamlayabilen araçlar olan yapay zeka ajanlarını yönetmesini, devreye almasını ve oluşturmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Şirket, OpenAI'ın yeni Frontier platformunun, ChatGPT Enterprise dahil olmak üzere mevcut iş çözümlerini "tamamlayıcı" nitelikte olduğunu belirtti.

DAHA GENİŞ ÇAPTA KULLANIMA SUNULACAK

OpenAI, Frontier'ın başlangıçta küçük bir müşteri grubuyla kullanıma sunulduğunu söyledi. İlk kullanıcılar arasında Uber, State Farm, Intuit ve Thermo Fisher gibi kuruluşlar yer alıyor. Şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde Frontier'ın daha geniş çapta kullanıma sunulacağını belirtti.

OpenAI, platformun fiyatlandırma ayrıntılarını ise paylaşmadı.

