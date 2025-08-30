HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

Aksaray'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadını tabancayla 11 el ateş ederek öldüren Yılmaz Atak tutuklandı. Atak'ın da bugüne kadar damadı Uğur Deniz hakkında kendisine hakaret edip, tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

Aksaray'daki Büyük Bölcek Mahallesi’nde Uğur Deniz, iki yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti.

Boşanmak istemediğini belirten iki çocuk babası Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı.

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü! 1

11 EL ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Yılmaz Atak, Deniz'e tabancayla 11 el ateş etti.

Silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Uğur Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü! 2

Deniz'in cenazesinin Altınkaya köyünde toprağa verildi.

30 KEZ ŞİKAYET ETMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklandı.

Atak'ın ifadesinde; damadı Uğur Deniz'in anlaşmalı boşanma teklifi ile eve geldiğini, burada ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Yılmaz Atak'ın da bugüne kadar damadı Uğur Deniz hakkında kendisine hakaret edip, tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'li Çelik: Filistinlilerin vizelerinin iptali adaletsiz bir karardırAK Parti'li Çelik: Filistinlilerin vizelerinin iptali adaletsiz bir karardır
Kafede korkunç cinayet! Ailesi şikayetinden vazgeçti, iddianame kabul edildi!Kafede korkunç cinayet! Ailesi şikayetinden vazgeçti, iddianame kabul edildi!

Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.