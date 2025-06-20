30 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 9 ve 11 yaşındaki çocuklar unutulmadı

Topluca köyünde 30 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 ve 11 yaşlarındaki iki kız kardeş 27 kurşun sıkılarak şehit edilmişti. Kardeşler, şehit edildikleri yerde düzenlenen etkinlikle anıldı. Akrabaları ve köylülerin katılımı ile düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bulundukları tepenin içinde ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Çelik, "Çünkü bu tepede nöbette olan babam ve ağabeylerime yemek götürmeye çalışırken şehit edilen ve burada kanları dökülen iki melek kardeşimden bahsediyoruz. Hiçbir suçu olmayan, günahsız öğrenci olan burada güvenliğimizi sağlayan korucularımıza yemek götürürken ağaçların başında gizlenen koruculara pusu kuran teröristleri fark etmeleri üzerine şehit edildiler. Her biri 27 kurşun ile şehit edildi. Bu teröristlerin dini, ırkı yoktur" dedi.

"EN SEVDİKLERİNİ BU UĞURDA FEDA EDEN KARARLI BİR MÜCADELE"

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme sürecinin polisin, askerin, güvenlik korucularının kararlı ve başarılı mücadeleleri sonucunda ve devletin asil duruşuyla yaşandığını belirten Çelik, "Sürece katkı sağlayan özelikle güvenlik güçlerimize ve bu bölgenin bel kemiği olan güvenlik korucularımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak için en sevdiklerini bu uğurda feda ederek kararlı bir mücadele yürütmüştür" dedi.

"ŞEHİT OLAN HALALARIMI ANMAK İÇİN GELDİK. ŞEHİT EDİLDİKLERİNDE BENDEN DAHA KÜÇÜK İDİLER"

Şehit olan halalarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirten Hüsna ile Sabriye'nin yeğeni Hüsna Çelik, "Bu gün buraya şehit olan halalarımı anmak için geldik. Şehit edildiklerinde benden daha küçük idiler. Teröristler tarafından öldürüldüler. Bir halamın adı Hüsna olduğu için benim adımı da Hüsna koydular" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır