300 kiloya ulaşan fil hastası sevk edildi: Kapılar kırıldı, özel ekiple Ankara'ya gönderildi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 12 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal, özel ekiple evinden çıkarılarak tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

DIŞARI ÇIKARILMASI İÇİN EVİN KAPILARI BİR SÜRE ÖNCE BÜYÜTÜLMÜŞ

İl Sağlık Müdürlüğü, 48 yaşındaki Akbadal'ın nakli için özel ambulans ve ekip ayarladı. Akbadal'ın bulunduğu yerden dışarı çıkarılması için yaşadığı evin dış kapısı ve oda kapısı bir süre önce büyütüldü.

Fil hastası Akbadal'ın yatağından sedyeye alınması için göreviler ve yakınları seferber oldu.

Özel kıyafetler giyen göreviler ve yakınları, Akbadal'ı güçlükle sedyeye aldı. Sedye ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ambulansa taşınan Akbadal, tedavi göreceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne uğurlandı.

Akbadal'ın sağlına kavuşması için dua eden yakınları, aracın arkasından su döktü.

"YAVAŞ YAVAŞ İLERLEDİ"

Nakil öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık" dedi.

"HAYALLERİM ÇOK"

Akbadal, birkaç kez hastaneye gittiğini ancak çare bulunamadığını dile getirerek, "Artık tıp gelişti, 'çaresi var' diyorlar. İnşallah önce Allah, sonra sevgili büyüğümüz MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un sayesinde şifamızı bulacağız. Allah razı olsun" dedi.

Zor bir sürecin kendisini beklediğini ve bunun farkında olduğunun altını çizen Akbadal, "Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır